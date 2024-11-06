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مادورو: لدى ترامب فرصة لتهدئة العالم وتغيير العلاقة التي كانت تربط بلاده مع أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (الميادين)

Lebanon 24
06-11-2024 | 22:36
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