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بلومبيرغ: إسرائيل ترى أن فوز ترامب بالانتخابات الأميركية يمنحها حرية أكبر لمواصلة حروبها ضد حماس وحزب الله

Lebanon 24
06-11-2024 | 23:07
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