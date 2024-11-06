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هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: التقديرات تشير إلى أن نتنياهو لن يسمح بتحقيق إنجاز محدد لبايدن قبيل تولي ترامب منصبه
Lebanon 24
06-11-2024
|
23:57
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