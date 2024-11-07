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هيئة البث الإسرائيلية: الجندي الذي أعلن مقتله اليوم قضى بصواريخ أطلقها حزب الله أمس على أفيفيم في الجليل

Lebanon 24
07-11-2024 | 01:22
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