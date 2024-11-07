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وزارة الدفاع الإسرائيلية: توقيع صفقة مع بوينغ الأميركية لشراء 25 طائرة حربية من طراز F15 بـ 5.2 مليار دولار

Lebanon 24
07-11-2024 | 02:33
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