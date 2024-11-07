Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول المستشفيات الميدانية في غزة للتلفزيون العربي: 3 مستشفيات في شمال القطاع خرجت عن الخدمة

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير المستشفيات الميدانية في غزة: مستشفيات شمالي القطاع خرجت كلها عن الخدمة (الجزيرة)
lebanon 24
07/11/2024 11:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى العودة للتلفزيون العربي: جرّاح واحد فقط موجود في مستشفيات محافظة الشمال حاليا
lebanon 24
07/11/2024 11:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للتلفزيون العربي: لا نستطيع انتشال جثامين شهداء وبعضها يتحلل في شوارع شمالي القطاع
lebanon 24
07/11/2024 11:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد الجرحى تجاوز الـ 10 آلاف.. ماذا عن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة؟
lebanon 24
07/11/2024 11:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:39 | 2024-11-07
04:38 | 2024-11-07
04:33 | 2024-11-07
04:21 | 2024-11-07
04:14 | 2024-11-07
04:11 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24