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الكنيست يقر قانونا يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب بإسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بهجمات ضد إسرائيليين (الجزيرة)

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:24
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