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واشنطن بوست عن مصدر: مسؤولو إدارة بايدن يخططون لتقييم العمل الدولي الممكن بالأشهر المقبلة مع نظرائهم في الغرب

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:46
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