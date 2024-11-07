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كتائب القسام: تمكن عناصرنا من تفجير عبوة ناسفة ثقيلة "عبوة الحارث" في آليات الاحتلال في محور حارة البلاونة (الميادين)

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:03
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