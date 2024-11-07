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لبنان

ميقاتي يستقبل المفتي دريان في السرايا

Lebanon 24
07-11-2024 | 05:28
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبداللطيف دريان في السرايا.
 
 
 
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