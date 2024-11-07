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قيادي في الحرس الثوري الإيراني: أي هجوم على إيران سيواجه برد ساحق وعلى الكيان الصهيوني الاستعداد لردنا الحاسم

Lebanon 24
07-11-2024 | 05:57
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