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فايننشال تايمز عن مصدر مطلع: نتنياهو لن يقوم بأي خطوة كبيرة في لبنان وغزة قبل تنصيب ترامب

Lebanon 24
07-11-2024 | 06:35
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