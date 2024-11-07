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القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي وخليج حيفا وسقوط صاروخ جنوب عكا

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:14
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