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أردوغان: الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة منذ عام عار مشترك للإنسانية وأضيفت إليها الهجمات غير الأخلاقية على الضفة الغربية ولبنان

Lebanon 24
07-11-2024 | 09:22
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