وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: سنقوم بعملية انتقال هادئة ومنظمة إلى إدارة ترامب والقوات المسلحة ستكون جاهزة لتنفيذ الخيارات التي يحددها القائد الأعلى الجديد

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