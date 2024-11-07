"حزب الله": ‏استهدفنا تحركًا لقوات جيش ‏العدوّ الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية قبالة بلدة كفركلا بصليةٍ صاروخية

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