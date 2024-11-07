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القناة 12 الإسرائيلية: غالانت أبلغ عائلات المختطفين أن دعمه التوصل إلى صفقة للإفراج عن ذويهم هو أحد أسباب إقالته من منصبه

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:24
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