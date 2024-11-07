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القناة 12 الإسرائيلية: أضرار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء في كريات يام عقب إطلاق صواريخ من لبنان ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:14
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