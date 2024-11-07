Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف مقراً في منطقة صور تابعاً لعناصر الوحدة الجوية في حزب الله

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا علي بركات الذي كان عنصرًا ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127)
lebanon 24
07/11/2024 22:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف ناصر عبد العزيز نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله
lebanon 24
07/11/2024 22:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أغار على مواقع لحزب الله في منطقة الخريبة واستهدف منصة صواريخ في عيتا الشعب
lebanon 24
07/11/2024 22:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف بنى عسكرية لحزب الله شملت مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية ومباني عسكرية
lebanon 24
07/11/2024 22:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:31 | 2024-11-07
15:27 | 2024-11-07
15:00 | 2024-11-07
14:59 | 2024-11-07
14:56 | 2024-11-07
14:56 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24