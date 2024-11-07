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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف بنى عسكرية لحزب الله شملت مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية ومباني عسكرية

Lebanon 24
07-11-2024 | 11:38
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