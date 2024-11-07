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حزب الله: مجاهدونا كمنوا لقوة مشاة اسرائيلية حاولت التقدم باتجاه يارون واوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

Lebanon 24
07-11-2024 | 12:50
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