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سي إن إن: ترامب وفريقه يعدون خطة لاحتجاز وترحيل المهاجرين بشكل جماعي وبنطاق واسع

Lebanon 24
07-11-2024 | 12:52
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