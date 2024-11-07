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أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني: بإمكان سكان البلدات الشمالية العودة إلى منازلهم بحلول نهاية العام
Lebanon 24
07-11-2024
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13:14
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