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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إسرائيل بشأن عقد أول اجتماع لقناة جديدة لمناقشة الخسائر البشرية في غزة

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:36
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