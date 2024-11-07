Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية العراقي: الولايات المتحدة لعبت دورا أساسيا في منع إسـرائيل من شن ضربات انتقامية على العراق

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل هاجمت إيران عبر ممر جوي أنشأته الولايات المتحدة في العراق
lebanon 24
08/11/2024 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أهنئ ترامب بالفوز التاريخي برئاسة الولايات المتحدة
lebanon 24
08/11/2024 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: السبيل الوحيد لمنع نزاعات جديدة في المنطقة هو زيادة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
lebanon 24
08/11/2024 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نصرالله استُهدف بسلاحٍ خارق للتحصينات مُقدّم من الولايات المتحدة لإسرائيل
lebanon 24
08/11/2024 00:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:48 | 2024-11-07
17:41 | 2024-11-07
17:33 | 2024-11-07
17:03 | 2024-11-07
16:38 | 2024-11-07
16:26 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24