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الخارجية الأميركية: حماس رفضت الأسبوع الماضي أحد المقترحات التي طرحناها مع الوسطاء

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:49
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