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الرئيس الفلسطيني يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة

Lebanon 24
07-11-2024 | 13:55
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