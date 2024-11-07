Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: ما يطالب به بنيامين نتنياهو هو الأسوأ وبالإمكان تجنّب ذلك عبر تطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24
07-11-2024 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطارنة الروم الكاثوليك: الحل بتطبيق القرارات الدولية واستعادة سيادة لبنان
lebanon 24
08/11/2024 00:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأحرار": لتطبيق القرارات الدولية بكامل مندرجاتها
lebanon 24
08/11/2024 00:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب من المعارضة بعد لقائهم بلاسخارت: لضرورة وضع حد للحرب وتطبيق القرارات الدولية
lebanon 24
08/11/2024 00:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع وهذا غير ممكن ويجب اللجوء للحوار
lebanon 24
08/11/2024 00:51:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:50 | 2024-11-07
17:48 | 2024-11-07
17:41 | 2024-11-07
17:33 | 2024-11-07
17:03 | 2024-11-07
16:38 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24