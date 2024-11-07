Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإسرائيلية بشأن حادثة القدس: أوضحنا للسفارة الفرنسية الإجراءات الأمنية مسبقا

Lebanon 24
07-11-2024 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: الشرطة اعتقلت رجلين في القدس وأطلقت سراحهما فور تعريفهما بأنهما دبلوماسيان فرنسيان
lebanon 24
08/11/2024 00:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: رفضت دخول موقع تحت الإدارة الفرنسية في جبل الزيتون بالقدس لوجود قوات أمن إسرائيلية
lebanon 24
08/11/2024 00:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات من أجل وقف عنف المستوطنين وأوضحنا لها ذلك
lebanon 24
08/11/2024 00:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أوضحنا لإسرائيل مخاوفنا بشأن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من القتلى بين المدنيين
lebanon 24
08/11/2024 00:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:50 | 2024-11-07
17:48 | 2024-11-07
17:41 | 2024-11-07
17:33 | 2024-11-07
17:03 | 2024-11-07
16:38 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24