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البنتاغون: أوستن أكد أهمية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة

Lebanon 24
07-11-2024 | 14:56
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