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البيت الأبيض: بايدن يتوجه إلى بيرو والبرازيل في الفترة من 14 إلى 19 تشرين الثاني

Lebanon 24
07-11-2024 | 17:33
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