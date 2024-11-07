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9 شهداء في غارة إسرائيلية على أحد المنازل بالقرب من عيادة الدرج وسط مدينة غزة

Lebanon 24
07-11-2024 | 18:17
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