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وزير الخارجية الإسرائيلي يطلب من نظيره الهولندي المساعدة في إجلاء الإسرائيليين بأمان في أعقاب الحادث الأمني ​​الذي وقع في أمستردام

Lebanon 24
07-11-2024 | 23:04
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