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وسائل إعلام إسرائيلية: أحداث أمستردام تمثل جبهة مقلقة جداً تجري في الخلفية وهي العداء ضد الإسرائيليين في العالم

Lebanon 24
08-11-2024 | 02:35
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