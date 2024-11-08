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شولتس: سأواصل العمل مع ترمب وسنناقش ذلك مع قادة الاتحاد الأوروبي (العربية)

Lebanon 24
08-11-2024 | 02:53
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