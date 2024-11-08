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إذاعة الجيش الإسرائيلي: جهاز الشاباك يقرر تعزيز حماية كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في هولندا

Lebanon 24
08-11-2024 | 03:10
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