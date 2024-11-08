Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: لن يذهب أي وفد من الجيش إلى أمستردام وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي

Lebanon 24
08-11-2024 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها
lebanon 24
08/11/2024 12:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نقصف أهدافا عسكرية في إيران وفق توجيهات القيادة السياسية ولا تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية
lebanon 24
08/11/2024 12:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي وجه الجيش بعدم قصف بيروت بعد اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن
lebanon 24
08/11/2024 12:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية بجنوب لبنان تتم وفق قرار المستوى السياسي
lebanon 24
08/11/2024 12:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:50 | 2024-11-08
05:33 | 2024-11-08
05:25 | 2024-11-08
05:22 | 2024-11-08
05:18 | 2024-11-08
05:14 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24