Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي: الخلافات بين تركيا واليونان لا تتعلق بالحدود البحرية فحسب ويجب العمل على حلها

Lebanon 24
08-11-2024 | 06:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: إسرائيل تواصل نشر الإرهاب في المنطقة وعلينا العمل على وقف تزويدها بالسلاح
lebanon 24
08/11/2024 15:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية اليوناني يقول إن الجولة المقبلة من المحادثات اليونانية التركية ستُعقد في أثينا يومي 2 و3 كانون الأول
lebanon 24
08/11/2024 15:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قدمنا رسالة موقعة من 52 دولة إلى الأمم المتحدة تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
lebanon 24
08/11/2024 15:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: يجب وقف الحرب فورا وعلى إسرائيل وقف أنشطتها الهجومية في المنطقة
lebanon 24
08/11/2024 15:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2024-11-08
07:36 | 2024-11-08
07:34 | 2024-11-08
07:22 | 2024-11-08
07:00 | 2024-11-08
06:58 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24