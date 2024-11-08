Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يُعيّن يهيل ليتر سفيرا لإسرائيل في الولايات المتحدة

Lebanon 24
08-11-2024 | 08:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة نقلت سربا من مقاتلات F-15 إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيراني
lebanon 24
08/11/2024 20:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: أهنئ ترامب بالفوز التاريخي برئاسة الولايات المتحدة
lebanon 24
08/11/2024 20:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: موسكو ستعين سفيرا لدى الولايات المتحدة في الوقت المناسب إذا ظلت واشنطن مستعدة للحفاظ على الاتصالات
lebanon 24
08/11/2024 20:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تحاول تجديد السياسة في غرب آسيا من خلال دعمها للكيان الإسرائيلي
lebanon 24
08/11/2024 20:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:01 | 2024-11-08
12:55 | 2024-11-08
12:54 | 2024-11-08
12:53 | 2024-11-08
12:52 | 2024-11-08
12:49 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24