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"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بصليةٍ صاروخية
Lebanon 24
08-11-2024
|
09:32
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