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"حزب الله": دمّرنا بصاروخ موجه ناقلة جند إسرائيلية في محيط بلدة كفركلا وأوقعنا من فيها قتلى وجرحى

Lebanon 24
08-11-2024 | 11:12
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