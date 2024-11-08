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الناتو: نشر قوات كورية شمالية "تطور خطير" في دعم روسيا بحربها ضد أوكرانيا

Lebanon 24
08-11-2024 | 11:14
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