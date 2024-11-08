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أكسيوس: ترامب أخبر زيلينسكي في اتصال هاتفي بأنه سيدعم أوكرانيا لكنه لم يدخل في التفاصيل

Lebanon 24
08-11-2024 | 11:40
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