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أكسيوس: ترامب أخبر زيلينسكي في اتصال هاتفي بأنه سيدعم أوكرانيا لكنه لم يدخل في التفاصيل
Lebanon 24
08-11-2024
|
11:40
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