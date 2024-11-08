Advertisement

أخبار عاجلة

غارتان إسرائيليتان على بيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2024 | 11:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسيرة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/11/2024 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات العدو الإسرائيلي تشن غارة على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
08/11/2024 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: نناشد المؤسسات الدولية إيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع
lebanon 24
08/11/2024 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة: كنا نتوقع وصول مساعدات إنسانية لكن لم تصلنا إلا دبابات الاحتلال
lebanon 24
08/11/2024 22:54:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:50 | 2024-11-08
15:47 | 2024-11-08
15:38 | 2024-11-08
15:25 | 2024-11-08
14:43 | 2024-11-08
14:42 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24