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هوكشتاين سيتوجه الى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل ومن الممكن أن يأتي الى لبنان وفي جعبته الإتفاق المتعلّق بوقف إطلاق النار (الجديد)

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:01
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