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اليونيفيل: لدينا 29 موقعا قرب الخط الأزرق طلبت إسرائيل إخلاءها وشهدنا عددا من الاعتداءات علينا في لبنان وكانت متعمدة (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:12
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