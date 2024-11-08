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اليونيفيل: قواتنا تعرضت لـ40 استهدافا منها 8 مؤكدة من الجيش الإسرائيلي (الجزيرة)

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:16
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