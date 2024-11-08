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هيئة البث الإسرائيلية: قطر أبلغت "حماس" أنها لم تعد موضع ترحيب على أراضيها

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:17
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