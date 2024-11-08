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ترامب يؤكد لعباس أنه سيعمل من أجل وقف الحرب في غزة (الوكالة الفلسطينية)

Lebanon 24
08-11-2024 | 13:54
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