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أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون وزارة الخارجية بتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر (الشرق)

Lebanon 24
08-11-2024 | 15:38
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